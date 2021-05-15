Индийский политик заявил, что коронавирус "хочет жить" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр индийского штата Уттаракханд Тривендра Сингх Раван заявил о праве коронавирусной инфекции на жизнь. Об этом 14 мая сообщает издание NBT.

По его словам, люди, которые считают себя сильнее и умнее, пытаются уничтожить вирус, что заставляет его мутировать.

«Если говорить философски, то вирус SARS-CoV-2 тоже живой организм, который хочет жить и имеет право жить, как и люди. Но мы считаем себя самыми умными и пытаемся уничтожить его. Поэтому он постоянно мутирует», - заявил политик

Раван отметил, что человеку необходимо научиться предсказывать поведение коронавирусной инфекции для того, чтобы быть готовым к борьбе с ним.

Напомним, Индия уже несколько недель устанавливает рекорды по количеству заболевших коронавирусом и умерших от этого вируса. Как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день больницы страны переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах.