Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой беспилотного космического аппарата «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса, напомнив, что в 2022 году к Красной планете отправится российско-европейская миссия ExoMars.

Напомним, в ночь на субботу, 15 мая, Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Согласно планам, от аппарата через некоторое время должен отделиться шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»). Он начнет работу по изучению поверхности Марса.