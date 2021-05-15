Цены на автомобили в России в 2021 году могут вырасти на 15% Фото: Евгения ГУСЕВА

Дефицит на авторынке при сохранении повышенного спроса может привести к подорожанию автомобилей вплоть до 15 процентов. Такую оценку ситуации дал генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили, что в стране отмечен рост спроса на автомобили почти в 300 процентов, что стало рекордным за всю историю наблюдений. Согласно приведенным данным, в прошлом месяце было продано на 113 042 машины больше, чем в «черном» апреле 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса автосалоны были закрыты, и удалось реализовать 38 922 автомобиля.

«Апрельская отгрузка может быть еще накопленными заказами с начала года. Причины такой задержки две: заводы не рассчитывали на быстрое восстановление спроса и запланировали меньшие объемы выпуска, а также кризис с полупроводниками», - приводит «Известия» пояснение эксперта.

Целиков отметил, что в связи с неожиданного повышенного спроса на авто наблюдается дефицит некоторых моделей, так как обычно новые поставки планируются за полгода или даже за год.

По словам специалиста, конечный рост стоимости авто будет зависеть от курса доллара к рублю. Как он считает, при сохранении текущей ситуации, следует ожидать подорожание на 10 процентов, но при курсе в 80 рублей за доллар, цены на машины могут вырасти на 15 процентов.