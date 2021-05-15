Видео авиашоу в честь 30-летия создания "Стрижей" и "Русских витязей" появилось в сети

Авиашоу «Русских Витязей» и «Стрижей» Фото: скриншот

В субботу, 15 мая, в Кубинке «Русские витязи» и «Стрижи» покажут масштабное авиашоу, посвящённое 30-летию создания обеих групп. В авиашоу также примут участие пилотажные группы «Первый полет», «Реакторы», «Беркуты» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина.

Грандиозное воздушное шоу началось утром 15 мая. Свое мастерство в этом мероприятии показали и «Беркуты» - единственная в России вертолётная пилотажная группа, и единственная пилотажная группа в мире, выступающая на боевых ударных вертолётах, а группа «Первый полёт» - единственная профессиональная пилотажная группа на поршневых самолетах в стране, и «Реакторы» - авиационная группа высшего пилотажа на реактивных самолетах L-29.

«Русские Витязи» отметили свое 30-летие 5 апреля текущего года. За свою историю они освоили групповой и одиночный пилотаж на тяжелых истребителях Су-27П, Су-27УБ и Су-30СМ, а также два года назад получили новейшие истребители Су-35С. На сегодняшний день команда укомплектована современными образцами авиатехники.

«Стрижи» отметили свой день рождения 6 мая. Они могут выполнять свыше 30 различных фигур высшего пилотажа на МИГ-29, среди которых «пирамида», «молот», «звезда», «стрела», «крест» и «крыло».