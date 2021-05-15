Депутат Хинштейн обсудит с Роскомнадзором возможный ответ на изменение политики WhatsApp

В России изучат меры реагирования на изменение политики WhatsApp Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн планирует обсудить с Роскомнадзором меры реагирования на новое пользовательского соглашения WhatsApp, которое, по мнению Хинштейна, противоречит российскому законодательству.

Депутат объяснил, что новая политика мессенджера идёт в разрез с законами России, поскольку персональные данные пользователей должны быть собственностью исключительно их обладателя. Хинштейн также отметил, что невозможно передавать данные пользователя без его согласия третьим лицам.

- Мы обсудим с Роскомнадзором как регулятором в этой сфере, каковы могут быть меры реагирования со стороны России и какова будет официальная оценка. Если для этого потребуется обращение в Роскомнадзор, то, конечно, мы его подготовим, - приводит РИА Новости слова депутата.

Он также отметил, что Россия могла бы технически ограничить работу мессенджера в стране, однако это остаётся вопросом для широкого обсуждения.

Напомним, с 15 мая 2021 года в силу вступили новые правила конфиденциальности WhatsApp. Теперь мессенджер, вошедший ранее в состав Facebook, будет передавать все регистрационные данные аккаунта, а также IP-адрес и сведения о транзакциях в материнскую компанию.

Ранее руководство WhatsApp заявило, что пользователям, которые не согласятся с новыми условиями, сначала отключат возможность принимать входящие звонки и уведомления, затем отключат возможность принимать и отправлять сообщения, а затем удалят их аккаунт.