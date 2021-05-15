Умер Александр Потапов, научный руководитель центра имени Бурденко

Директор НИИ нейрохирургии им. Бурденко, академик Александр Потапов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В субботу, 15 мая, в возрасте 72 лет умер академик и научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Минздрава России Александр Потапов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам академика.

Александр Потапов работал врачом реаниматологом и специализировал в области нейротравматологии, а также был ординатором по анестезиологии-реаниматологии.

В 1989 году Потапов занял должность заместителя директора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР Александра Коновалова.

В декабре 2014 года Потапов возглавил институт, а в 2019 году занял пост научного руководителя НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко.

В 1988 году Потапов во главе врачебной бригады института помогал пострадавшим в результате взрыва на железнодорожной станции в Арзамасе и раненым после землетрясения в Армении, а также после вооруженных конфликтов в бывшей Югославии.

Потапов написал более 400 научных работ. Их публиковали в России и за рубежом. Он был награждён Государственной премией РФ в области науки и технологий, премией правительства РФ, орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV степени, а также медалью "За трудовую доблесть".