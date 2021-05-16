В МИД Китая раскритиковали вывод войск США из Афганистана

Глава МИД Китая раскритиковал вывод войск США из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Китая Ван И во время телефонных переговоров с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши раскритиковал вывод американских войск из Афганистана.

- Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьезным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности. В сложившейся ситуации китайская сторона ожидает, что ООН сыграет должную роль, а у ШОС есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом, — приводит слова министра сайт китайского ведомства.

Также Ван И отметил, что соседи Афганистана должны усилить взаимодействие между собой и "выступить единым фронтом". По мнению министра, Китай и Пакистан должны оказывать более активное влияние на мирный процесс в Афганистане.

Ранее Ван И заявил, что Пекин намерен поддержать Палестину и поможет урегулировать конфликт с Израилем. Он добавил, что китайское правительство надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов может обеспечить выход из конфликта.