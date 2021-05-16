Умер Виктор "Винт" Кисткин, экс-участник группы Ю.Г.

Виктор "Винт" Кисткин, экс-участник группы Ю.Г. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В возрасте 43 лет умер бывший участник культовой московской хип-хоп-группы "Ю.Г." Виктор "Винт" Кисткин. О смерти музыканта сообщила его знакомая в сообществе ВКонтакте, посвящённом дуэту "Винт и МэФ".

- Ребята! Сегодня утром скончался великий человек, участник группы Ю. Г., основатель олдскула и просто хороший друг, Винт (Виктор Кисткин). Приносим свои соболезнования родным и близким. Вечная память, - сказано в её сообщении.

Также сообщается, что Кисткин умер 15 мая 2021 года. По предварительным данным, причиной его смерти стал сахарный диабет

В 2000-х годах российские СМИ называли группы "Ю.Г." ("Южные головорезы") лидерами андеграунд-сцены Москвы. В 2007 году группа распалась.

"Винт" занялся сольной карьерой. Его последний альбом вышел в 2017-м году.