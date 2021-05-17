В Роттердаме начался конкурс "Евровидение"

В Роттердаме стартовал музыкальный конкурс "Евровидение-2021". От России представлять песню будет исполнительница Манижа.

Ранее сообщалось, что в марте этого года на Первом канале прошел национальный отбор участников на международный конкурс "Евровидение", который будет проходить в Нидерландах с 18 по 22 мая. В результате зрительского голосования на вокальный конкурс была выбрана певица Манижа и ее композиция "Russian Woman" о непростой жизни русских женщин. Наша участница будет выступать под третьим номером.