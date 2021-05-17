Финансисты назвали валютный портфель заменой доллару

Финансисты рассказали, что вместо вложений средств только в одну валюту, лучше всего сформировать валютный портфель и совершать операции пару раз в год. В таком случае выгода будет наиболее ощутимой.

По словам инвестиционного стратега "Алор брокер" Павла Веревкина, сейчас время для спекуляций с валютой не самое подходящее. Все дело в том, что Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику, что будет поддерживать рубль в среднесрочной перспективе.

Также эксперт Сергей Звенигородский объясняет, что наиболее интересно на данный момент иметь в портфеле часть в евро и долларах, а часть в юанях и обязательно - в рублях. Об этом финансисты рассказали агентству "Прайм".