Стоимость биткоина упала ниже 45 тысяч долларов после слов Маска

Стоимость биткоина упала ниже 45 тысяч долларов после слов Илона Маска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоимость биткоина впервые за три месяца упала ниже отметки в 45 тысяч долларов после слов основателя компании Tesla Илона Маска.

Один из пользователей соцсети Twitter предположил, что в следующем квартале владельцы биткоинов будут раздосадованы, когда узнают, что Tesla избавилась от своих биткоин-активов.

- В самом деле, — ответил американский инженер.

После этого стоимость криптовалюты упала и на момент написания новости составляет 44451,0 доллара. Таким образом, цена биткоина обвалилась ниже планки в 45 тысяч долларов впервые за три месяца.

13 мая Илон Маск заявил, что Tesla приостановила продажи электромобилей за биткоины.

- Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна, — написал тогда Маск у себя в Twitter.