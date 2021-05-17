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В мире17 мая 2021 10:18

Израиль ударил по девяти домам командиров ХАМАС

Некоторые жилища использовались для хранения оружия
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Армия Израиля ударила по девяти домам командиров ХАМАС

Армия Израиля ударила по девяти домам командиров ХАМАС

Фото: REUTERS

ВВС Израиля нанесли удар по девяти домам высокопоставленных командиров движения ХАМАС. Об этом сообщил ВВС у себя в Twitter.

Отмечается, что удары были нанесены по домам командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты Газы и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати.

Также сообщается, что некоторые дома использовались для хранения оружия.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что радикалы из сектора Газа с 10 мая выпустили по Израилю более 2,8 тысяч ракет, из которых более 400 упали на территории анклава.