В Эстонии начались масштабные военные учения НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Эстонии стартовали масштабные международные учения стран НАТО «Kevadtorm». Об этом в понедельник, 17 мая, сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Данные учения представляют собой заключительный этап подготовки военных срочной службы. Основания цель военного мероприятия - выпустить в резерв подразделения, которые «не будут уступать своим предшественникам».

- Силы обороны государства проверят взаимодействие и боеготовность подразделений, в том числе пехотных бригад, специальных рот и подразделения военной полиции, - сообщил подполковник Эркки Рооснурм.

Отмечается, что самая активная часть учений пройдет с 24 мая по 5 июня: в эти дни состоятся бои между соединениями и боевые стрельбы. Участие в учениях примут около семи тысяч военных Эстонии, а также военнослужащие Британии, Дании, Италии, Латвии, Польши, Соединенных Штатов и Франции.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Эстонии 5 мая начались военные учения Swift Response – пролог серии крупнейших за 25 лет учений Соединенных Штатов в Европе.