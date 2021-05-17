В Бакулевке Михаил Мурашко и Елена Голухова посадили ель на 65-летие центра. Фото: кадр из видео

Ровно 65 лет назад по инициативе российского академика Александра Бакулева был создан первый в мировой практике специализированный институт для хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний - Институт грудной хирургии. В честь этого события в минувший четверг началась XXIV Ежегодная научная сессия центра имени Бакулева Минздрава России, которая будет проходить до 18 мая в онлайн-формате.

В открытии очной части мероприятия сегодня принял участие российские министр здравоохранения Михаил Мурашко. В Бакулевке в честь 65-летия центра директор глава ведомства и академик Елена Голухова посадили елочку.

Кроме того, в сегодняшней программе торжественного мероприятия ожидается доклад Елены Голуховой и мемориальные лекции академиков Бакулева и Бураковского. С докладами выступят академики Ренат Акчурин, Юрий Белов, Геннадий Хубулава и профессор Юрий Горбатых. Также планируется передача Музею центра реликвии семьи академика-основателя - золотого скальпеля хирурга.

Основание 65 лет назад этого Института стало настоящим прорывом в становлении специальности «сердечно-сосудистая хирургия». Создание центра дало толчок развитию целого ряда важнейших направлений в области хирургии.