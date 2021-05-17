Россияне стали в два раза чаще совершать покупки через интернет в период пандемии

За время пандемии россияне стали в два раза чаще покупать товары в интернете Фото: Анастасия ОСИПОВА

С начала пандемии объем онлайн-продаж товаров массового потребления в России вырос в 2,3 раза. При этом доля интернет-покупок в общем обороте розничной торговли в стране выросла в два раза и достигла 10%. Об этом рассказали специалисты сервисов электронной коммерции.

По данным аналитиков, россияне стали чаще заказывать в режиме онлайн продукты, бытовую технику, товары для дома и спорта.

«В абсолютных цифрах объем онлайн-продаж сейчас более чем вдвое превышает те значения, которые мы наблюдали до пандемии. Россияне стали гораздо чаще покупать через интернет еду, электронную технику, а также ремонтно-строительные товары», — цитирует сообщение пресс-службы оператора фискальных данных «Платформа ОФД» RT.

Активный рост интернет-покупок наблюдался также в период с января по март 2021 года. Однако такого же бурного всплеска как в 2020 году по итогам 2021 – не ожидается.

«По итогам всего 2021 года такого же бурного роста онлайн-торговли, как в 2020-м, скорее всего, не произойдет. Тем не менее продажи товаров в интернете все же могут увеличиться еще на 20—30% в этом году», — отметил генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

При этом аналитики отмечают, что рост популярности интернет-покупок связан не только с ограничительными мерами на фоне пандемии, но и с ростом популярности безналичных платежей передает ОТР.

Напомним, ранее эксперт рассказал, какие товары лучше не покупать через интернет. В список попали ювелирные украшения, дорогостоящая техника и дизайнерские или бредовые вещи, передает телеканал «360».