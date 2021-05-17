Сбой в работе почты Mail.ru произошел 17 мая 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Российские пользователи зафиксировали массовый сбой в работе крупного коммуникационного портала Mail.Ru. Об этом в понедельник, 17 мая, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает состояние и работоспособность популярных интернет-ресурсов в режиме реального времени.

Более половины пользователей Mail.Ru (58 процентов) отметили сбой в работе электронной почты. Еще 28 процентов пользователей пожаловались на проблемы с работой самого сайта, около 13 процентов не могут авторизироваться и войти на сайт.

Представители сервиса на своей странице в социальной сети Twitter сообщили, что уже работают над устранением неполадок.

- Почта немного приболела. Мы уже об этом знаем и чиним, данные, как обычно вне опасности. Простите, пожалуйста, за неудобства, - говорится в сообщении.

Жалобы на неполадки поступают в основном от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани и Екатеринбурга.