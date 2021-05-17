Владимир Сунгоркин: Олег Кашин будет выходить в эфир Радио «Комсомольская правда» в качестве эксперта

Олег Кашин будет выходить в эфир Радио «Комсомольская правда» в качестве эксперта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главный редактор Медиахолдинга «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин сообщил, что журналист Олег Кашин больше не будет вести ежедневные прямые эфиры на Радио «Комсомольская правда». Тем не менее, слышать его в эфире можно будет регулярно в качестве эксперта.

Владимир Сунгоркин отметил, что считает Олега Кашина талантливым и ярким журналистом.

- Я с большим интересом всегда за ним слежу, но это как раз тот публицист, который, на мой взгляд, в прямом эфире регулярно пересекал красную черту или двойную сплошную. В своем эмоциональном порыве его периодически заносило очень сильно. Мы договорились с Кашиным, что он будет выходить не каждый день, а как эксперт, как автор, - объяснил главный редактор «Комсомольской правды» в эфире программы «Что будет» 13 мая.

Владимир Сунгоркин добавил, что «КП» не попрощалась с Олегом Кашиным и «очень его любит».

Отметим, что Олег Кашин ведет программы на радио «Комсомольская правда» с 2019 года.