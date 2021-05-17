Регулятор Германии разрешил продолжить строительство «Северного потока — 2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии разрешило уложить трубы для газопровода «Северный поток — 2» на морском дне в водах на территории ФРГ, их монтаж может последовать только в конце мая текущего года. Об этом в понедельник, 17 мая, говорится в распространенном заявлении немецкого регулятора.

Речь идет об укладке труб на двухкилометровом отрезке трубопровода в исключительной экономической зоне Германии с помощью судов с системой якорного позиционирования, например, судна «Фортуна».

- Это распоряжение было необходимо для укладки труб на 2 км, с тем чтобы они могли временно храниться в исключительной экономической зоне на морском дне до дальнейшего строительства. Аспекты, связанные с охраной окружающей среды, не препятствуют этому распоряжению, - говорится в сообщении регулятора.

Как писал сайт kp.ru, сегодня российский вице-премьер Александр Новак заявил, что российская сторона уверена в реализации проекта трубопровода «Северный поток — 2».