Кремль: конфликт Израиля и Палестины представляет опасность для России

В Кремле заявили, что конфликт Израиля и Палестины представляет опасность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конфликт Палестины и Израиля представляет опасность в случае бесконтрольного разрастания.

- Все-таки, ближневосточный регион находится не на каком-то другом континенте… Это смежный с нами регион. И то, что этот конфликт действительно представляет собой опасность в случае бесконтрольного разрастания и продолжения, это очевидно, потому что многие страны находятся в достаточно сложных отношениях, и поэтому атмосфера в этом регионе… В целом, регион имеет достаточно хрупкую систему безопасности, — сказал Песков.

Он добавил, что власти России обеспокоены растущим числом жертв и ударами израильской армии по сектору Газа. При необходимости могут быть организованы контакты президента РФ Владимира Путина с лидерами двух сторон конфликта.

Напомним, что с 10 мая 2021 года между Палестиной и Израилем из-за беспорядков у мечети Аль-Акса обострился давний конфликт. Обе страны продолжают взаимные ракетные обстрелы.

Ранее председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что русскоговорящие жители Израиля могут переехать в Россию на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. При этом депутат напомнил, что прилететь в Россию можно разными способами, в том числе оформив статус беженца или разрешение на временное проживание.