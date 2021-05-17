Лавров: В Чехии сейчас с позором расхлебывают историю со взрывами во Врбетице

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Чехии сейчас с позором расхлебывают историю со взрывами на оружейных складах во Врбетице.

- Эти страны проявили крайне недружественный подход к РФ, выдвигая бездоказательные обвинения во всех смертных грехах. Видите с каким позором расхлебывают историю со взрывами - путаются в показаниях, выдвигают новые версии. Надо сначала у себя разбираться. Судя по тому, едва ли следствие закончится каким-то результатом. США - арест нашей дипломатической недвижимости, отказ в допуске, высылке дипломатов. И мы предупреждали, что продолжаться это не может. Эти жесты послужили поводом для того, чтобы выравнивать условия. в которых работают наши дипломатические представительства на территории друг друга. В качестве конкретного шага мы попросили привести количество местного персонала до уровня аналогичной категории работников, которые есть у нас в Чехии и США - 19 и 0, заявил Лавров.