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Общество17 мая 2021 15:26

Стоматолог назвал количество кофе, которое не навредит зубной эмали

Специалист перечислил напитки, которые способные испортить белоснежную улыбку
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Стоматолог рассказал, сколько кофе можно пить без вреда для зубов

Стоматолог рассказал, сколько кофе можно пить без вреда для зубов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самым вредным из бодрящих напитков для цвета эмали оказался зеленый чай. А вот кофе куда меньше влияет на внешний вид улыбки. Об этом рассказал стоматолог общей практики Тигран Григорян.

«Если сравнивать черный чай, зеленый чай и кофе, то наиболее сильно окрашивать эмаль будет зеленый чай, поскольку там наибольшее количество кофеина. От зеленого чая гораздо сильнее образуется налет, чем от кофе. С кофе многое зависит от количество чашек напитка в день. Если десять, то, конечно, цвет эмали будет страдать. От одной чашки кофе в день вреда для цвета зубов не будет в том случае, если соблюдается гигиена», - цитирует специалиста «Ридус».

Врач добавил, что под гигиеной подразумевается обязательная чистка зубов два раза в день, а также регулярное посещение стоматолога, пример6но раз в полгода, для контроля состояния полости рта.

Тигран Григорян добавил, что на цвет эмали могут влиять и другие напитки. К примеру, окрашивать эмаль могут соки: черничный, вишневый, смородиновый, а также вина, причем как красные, так и белые.