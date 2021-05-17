Вертолет Robinson упал в Архангельской области

В Архангельской области в результате крушения вертолета Robinson один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Архангельской области произошло крушение вертолета Robinson. Один человек погиб, еще двое травмированы, один пропал без вести, сообщает Следственный комитет.

По данным Северо-Западного следственного управления СК, вертолёт вылетел из аэропорта Васьково Архангельской области и упал в районе острова Мудьюнг.

СК возбудил уголовное дело по второй части 263-й статьи Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека".

По данным ТАСС, в МЧС состояние двух пострадавших оценивают как тяжёлое. Вертолёт находится на плаву, сейчас устанавливают, кто его владелец.

Ранее сайт KP.ru сообщал о крушении сельскохозяйственного вертолёт в Краснодарском крае. Пилот вертолёта погиб. Он распылял удобрения над полями между посёлками Ильский и Северский.