Эрдоган проклял правительство Австрии за солидарность с Израилем Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал правительство Австрии, власти которого накануне подняли над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.

- Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - это значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев, - заявил турецкий лидер во время своего выступления в Анкаре.