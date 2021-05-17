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В мире17 мая 2021 23:08

Эрдоган проклял правительство Австрии за солидарность с Израилем

Ранее флаг Израиля в знак солидарности с еврейским государством появился над некоторыми федеральными зданиями в Вене
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Эрдоган проклял правительство Австрии за солидарность с Израилем

Эрдоган проклял правительство Австрии за солидарность с Израилем

Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал правительство Австрии, власти которого накануне подняли над некоторыми федеральными зданиями в Вене флаги Израиля.

- Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своем государственном здании флаг террористического государства - это значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершенный ею геноцид евреев, - заявил турецкий лидер во время своего выступления в Анкаре.