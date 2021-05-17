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В мире17 мая 2021 23:56

Россия сможет размещать стратегические бомбардировщики в Арктике

Длина взлетно-посадочной полосы теперь позволяет аэродрому принимать все классы воздушных судов
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Арктический аэродром Нагурское после введения в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы сможет принимать любые классы воздушных судов. Об этом журналистам рассказал начальник штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь Чуркин.

По его словам, теперь Россия сможет размещать там и стратегические бомбардировщики, например, типа Ту-95.

- Аэродром сдан в эксплуатацию в прошлом году, длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,5 тысячи метров. Благодаря этому аэродром сможет принимать все классы воздушных судов, - объяснил Чуркин.