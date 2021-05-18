"Живем, как в добровольной тюрьме": IT-cпециалист объяснил, как интернет-гиганты влияют на общество

IT-cпециалист объяснил, как интернет-гиганты влияют на общество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В современном и постоянно развивающемся мире довольно сложно представить свою жизнь без выхода в сеть. О том, как интернет-гиганты влияют на наше общество и как с этим связаны поисковики, в эксклюзивном интервью для kp.ru рассказал один из самых успешных IT-специалистов в России, гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян.

По его словам, многое зависит от самого человека, его убеждений и восприятия мира.

- Например, вы пишите в поисковике запрос: "Аборт - это хорошо или плохо?". И если вы христианка, а поисковик об этом знает, он вам скажет, что это страшный грех. А если либералка, ответит, что это личный выбор женщины. Разные люди видят разное. Фишка поисковиков в том, что задавая вопрос мы видим лишь одну треть от всех результатов, - объяснил эксперт.

Хачуян также добавил, что если "завтра Google или Фейсбук подкрутят свои алгоритмы" и на вопрос об абортах вся России будет видеть только один ответ "нормально", то это будет считаться влиянием на общественное мнение и его формирование.

При этом IT-специалист выразил мнение, что из-за всех этих механизмов у нас и произошло разделение общества.

- Феминистки сидят отдельно и варятся в своем котле, не принимая никаких других точек зрения. <...> Раньше человек мог видеть разные точки зрения, а теперь живет в своей группке, как в добровольной тюрьме. Это в принципе плохо, поскольку лишает людей критического мышления, - объяснил Хачуян.

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