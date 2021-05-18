Пушков назвал "невероятными" версии взрывов в Чехии с "российскими агентами"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал новые подробности расследования взрывов на складе боеприпасов в чешской Врбетице.

- В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре, — написал Пушков в своем посте в Twitter.

Ранее сообщалось, что чешское радио со ссылкой на источники, заявило, что за день до взрыва в 2014 году хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик якобы посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где жили Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых чешские спецслужбы подозревают в организации ЧП.