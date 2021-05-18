"Магнит" объявил о покупке сети магазинов "Дикси" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупный отечественный ретейлер «Магнит» сообщил о покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находится 2 651 магазин в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Как уточняется цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд рублей и подлежит определенным корректировкам, которые зависят, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала.

Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысяч кв. м, из которых около 778 тысяч относится к формату «магазин у дома», и 76 тысяч приходится на формат «суперстор».

Отмечается, что закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, а также выполнения ряда других условий, согласованных сторонами. Планируемой датой закрытия сделки называют 31 августа текущего года. Возможно продление срока до 30 сентября.

На фоне сообщений о покупке «Дикси» стоимость акций «Магнита» в ходе торгов во вторник, 18 мая, на Московской бирже выросла на 3,49 процентов и в моменте достигала 5 тысяч 329 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:17 мск.