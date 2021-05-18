Каждый пятый российский школьник хочет работать в сфере IT

Школьники рассказали, в какой сфере хотели бы работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики провели опрос и выяснили, в каких сферах хотели бы работать современные школьники. Оказалось, что каждый пятый ученик (21% опрошенных) мечтает связать свою жизнь со сферой информационных технологий (IT).

Еще 13% школьников проявили интерес к искусству, а 11% - к медицине. 9% опрошенных заявили, что хотели бы попробовать свои силы в области технологий и промышленности, а еще 8% - в науке, передает RT со ссылкой на данные онлайн-школы Skysmart и Кружкового движения Национальной технологической инициативы.

В список профессиональных направлений, которые кажутся школьникам перспективными вошли образование, медиа и коммуникации, спорт, экономика, а также туризм.

Кроме того школьники перечислили компетенции, которыми, как они считают, должны обладать профессионалы. По мнению большинства опрошенных, одной из ключевых компетенций является способность работать с людьми. Также школьники отметили такие навыки, как способность работать в команде и наличие критического мышления. Почти половина опрошенных уверены, что во многих профессиях важна клиентоориентированность, передает ОТР.

Напомним, ранее в ходе опроса россияне рассказали, как уровень зарплаты они считают достаточным для хорошей жизни. Оказалось, что больше трети россиян считает достойным доходом сумму в 50–80 тысяч рублей, передают «Известия».