В Роспотребнадзоре перечислили опасные пищевые добавки
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Каждый эксперт рекомендует потребителям как можно тщательнее изучать состав товара. От продуктов, в которых кроме знакомых ингредиентов множество различных химических добавок, лучше отказаться.
В Роспотребнадзоре рассказали, какие добавки особенно вредны для человека.
Искусственный краситель Е171 широко применяется в промышленности. Его используют при производстве сыров, конфет, жвачки, кремов, зубных паст и тд. Диоксид титана продлевает срок годности продукта и добавляет ему белизны. Но в Европейском агентстве по продовольственной безопасности (EFSA) заявили, что компонент может оказывать влияние на ДНК человека, к тому же, способен накапливаться в организме человека.
В России исследовали добавку два года и пришли к выводу, что особую опасность представляют наноформы, то есть мельчайшие частицы Е 171. Их потребовали исключить из состава красителя.
- В стране есть целый список запрещенных красителей. E121 может способствовать росту раковых клеток. Е123 вызывает внутриутробные пороки развития плода. Е 128 так же оказывает негативное действие на организм, – рассказывает «Подмосковью сегодня» начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
При производстве рыбной продукции и икры раньше использовали консервант Е 240 – теперь он под запретом. Еще опасными считаются консерванты Е216, Е217.
Замыкают список запрещенных к использованию два улучшителя хлебопекарной муки – E924a и Е924b.
Всего запрещенных добавок не так много, поэтому потребителю лучше выучить их наизусть.
В ведомстве признают, что бывают и недобросовестные производители, которые умалчивают об использовании опасных добавок.