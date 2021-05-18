Госдума приняла закон о беззаявительном получении пенсии по инвалидности

Государственная дума приняла закон о беззаявительном получении пенсии по инвалидности Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.

Согласно инициативе, выплаты будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных органа, который осуществляет пенсионное обеспечение. Туда же входят и сведения из федерального реестра инвалидов. Решение о назначении пенсии должно быть вынесено не позднее пяти дней.

Страховая пенсия по инвалидности будет перечисляться на банковский счет гражданина, информация о котором размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Ранее были названы категории россиян, которые могут претендовать на двойную пенсию в 2021 году. В России предусмотрено три вида пенсионных выплат: страховая пенсия, выплата в связи с выслугой лет или по инвалидности. Обычно назначается какая-то одна из выплат. Но бывают случаи, когда люди получают сразу две выплаты.