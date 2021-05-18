Госдума приняла законопроект о запрете участвовать в выборах причастным к экстремизму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 18 мая, Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете гражданам, причастным к деятельности экстремистских или террористических организаций, участвовать в думских выборах.

Документ предусматривает, что тот, кто причастен к деятельности общественного или религиозного объединения, а также организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, не может избраться депутатом Госдумы.

Проект закона устанавливает, что граждане, являвшиеся учредителями, членами коллегиального руководящего органа, а также руководителями экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Госдумы по истечении пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности подобных организаций. В отношении рядовых участников таких организаций срок ограничений составляет три года.

Напомним, автором документа стал, в том числе, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев от партии «Единая Россия».