Губернатор Самарской области поручил до 1 июля представить комплексную транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации

Основу транспортных систем современных агломераций составляет железнодорожный транспорт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18 мая 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился с посланием к депутатам и жителям региона. Говоря о развитии транспортно-дорожной инфраструктуры, губернатор отметил необходимость создания согласованной с муниципалитетами комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, которая будет включать в себя единую диспетчеризацию перевозок с прозрачным тарифом внутри агломерации. Подготовить схему губернатор поручил до 1 июля 2021 года.

- Самарская область стала лидером в стране по темпам и масштабу дорожного строительства. В 2021 году на ремонт и содержание дорог будет выделено 5,3 миллиарда рублей. Коллеги, только содержите дороги, по-хозяйски распорядитесь этими средствами. Такой поддержки не было никогда, а жалоб по-прежнему на муниципальные дороги много, - обратился к главам муниципалитетов губернатор.

В этом году планируется обновить не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 в Тольятти. Кроме того продолжится ремонт мостов в сельских районах губернии.

Дмитрий Азаров уделил особое внимание Самарско-Тольяттинской агломерации. В частности, вопрос коснулся железнодорожного транспорта.

- Для Самарско — Тольяттинской агломерации это было бы крайне важно, это был бы транспортный хребет. Мы уже вышли с этим проектом в инвестпрограмму РЖД, но дело стоит из-за отсутствия средств на проектирование, так как пандемия 2020 года коснулась и крупнейшей железнодорожной компании в стране, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил региональному Минтрансу подготовить предложения по финансированию вместе с Куйбышевской железной дорогой. Предложения по проекту губернатор поручил подготовить до 1 сентября.