Владимир Путин наградил Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российский президент Владимир Путин наградил своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрия Чайку орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий указ главы государства о присвоении полпреду госнаграды опубликован во вторник, 18 мая, на официальном портале правовой информации.

- За большой вклад в обеспечение деятельности президента Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Чайку Юрия Яковлевича, - говорится в размещенном документе.

Также в этот день по указу российского лидера был награжден губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ему присвоен орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. До этого Жириновский был награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней в в 2006, 2011, 2016 годах.