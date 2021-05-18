Роспотребнадзор заявил, что "черная плесень" не опасна для россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Роспотребнадзоре заявили, что грибковое заболевание мукормикоза или по другому "черная плесень", которое активно распространилось в последнее время в Индии на фоне пандемии коронавируса, не опасно для россиян.

"Обычно он не вызывает заболевания людей, а является мощным аллергеном, но в случаях очень глубокого иммунодефицита может в единичных случаях проявляться как оппортунистическая инфекция. В силу природно-географических факторов этот микоз потенциально более актуален для стран Юго-Восточной Азии", - сказано в сообщении ведомства.

Специалисты отметили, что "черная плесень" распространена практически во всех странах мира. Она может жить под обоями, в углах и супервлажных помещениях.

В Индии распространение грибка объясняется высокой влажностью и высокими температурами.

Ранее сообщалось, что в Индии от мукормикоза умерли 16 пациентов, перенесших коронавирусную инфекции. Преимущественно это были люди, прошедшие терапию ИВЛ.