Россиян предупредили о климатическом бедствии летом 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Климатологи предупредили россиян об аномальной жаре этим летом. По данным специалистов, высокие температуры в некоторых регионах России приведут к массовым лесным пожарам, поделились с URA.RU российские ученые.

Так, ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов отметил, что леса "не могут быстро перестроиться" к 30-градусной жаре.

"Сосны, ели — они выросли в той климатической зоне, когда они еще были семенами, а глобальное потепление делает климат жарче, более сухим и поэтому лесные пожары стали таким бедствием стихийным", — сказал специалист.

Его мнение поддержала кандидат географических наук Екатерина Пестрякова. Она отметила, что если погода долгое время будет сухой и жаркой, то лесных пожаров не избежать. Пестрякова обратила внимание и на проблему мусора в лесу, который остается от любителей пикников. В частности, по словам специалиста, возгорание легко может произойти из-за осколков стекла от бутылок, которые выполняют роль увеличительного стекла.