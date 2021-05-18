Мясников рассказал, что будет, если неправильно снять клеща. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как правильно снять клеща, чтобы не навредить себе.

Он отметил, что нельзя использовать при укусе паукообразного народные методы - мазать маслом или прижигать. Членистоногое необходимо удалить его так, чтобы не оставить в коже голову и лапки.

"Надо правильно захватить, вывернуть, потому что, если там останется голова и лапки, это, конечно, проблема", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Врач напомнил, что при клещевом энцефалите яд попадает в организм человека моментально. А вот при клещевом боррелиозе микробы попадают в кровь человека после того, как клещ находился на коже несколько дней. В любом случае его необходимо извлечь вовремя. Мясников напомнил, что при наступлении сезона клещей необходимо быть предельно внимательными и производить осмотр, возвращаясь домой.