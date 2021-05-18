Эксперт по пожарной безопасности дал советы безопасного отдыха в лесу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С приходом лета лес становится центром притяжения. Россияне стараются проводить в тени деревьев как можно больше времени, устраивают пикники под открытым небом.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко дал совет, как избежать проблем во время посещения леса.

Костры разводить в лесу нельзя, но если решились, то нужно иметь под рукой первичные средства пожаротушения.

- Огнетушитель, любое полотно, которым можно накрыть очаг возгорания, вода. Огонь также можно засыпать землей, если есть такая возможность, - отметил собеседник ФАН.

А вот пытаться тушить пожар ветками деревьев – это плохая идея. Так к огню поступает кислород, и он разгорается еще больше.

- Розжиг – очень опасное средство. Его нив коем случае нельзя подливать в открытый огонь иначе будет резкая вспышка пламени. Жидкость льется только на сухие угли и дается время для ее впитывания, - советует эксперт.

После того, как пикник завершен, нужно убедиться, что костер не разгорится повторно. Оставшиеся угли стоит залить водой и закопать землей.

Стоит отметить, что разводит костер в лесу запрещено правилами пожарной безопасности. За это грозит штраф от 1500 до 3000 рублей для граждан. А юридическим лицам костер обойдется в 50–200 тысяч рублей.

В Москве и Московской области с 1 мая введен особый противопожарный режим. Разводить костры нельзя не только в лесу, но и поблизости к домам. В том числе на своем дачном участке, если площадка не оборудована особым образом, - сообщает телеканал "360".