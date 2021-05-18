ЦБ: Рисков отключения России от SWIFT нет

Рисков отключения России от SWIFT нет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в ходе заседания рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку заявила, что Банк России не видит рисков отключения страны от SWIFT.

"Никаких рисков мы на данный момент не видим. Но СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-то произойдет, может спокойно быть переведен на нашу систему", - прокомментировала специалист вопрос об отключении России от SWIFT.

Скоробогатова отметила, что Центральный Банк держит прямой контакт со штаб-квартирой и офисом SWIFT в Москве. По ее словам, там заверили, что система "будет работать штатно, без каких-либо проблем".

Напомним, ранее российские специалист заявили, что в случае отключения России от SWIFT будет реализована отечественная система. Ранее директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что угрозы об отключении нашей страны от системы SWIFT будут реализованы.