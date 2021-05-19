В России предложили наказывать за подделку биометрических данных

Биометрические данные в России уже используются для удостоверения личности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России планируют ввести ответственность за подделку биометрических данных. С такой инициативой на выездном заседании рабочей группы Госдумы по кибербезопасности выступили представители МВД и Сбербанка.

«Мы взяли этот вопрос в проработку. О том, как это квалифицировать, я пока не буду говорить, потому что это вопрос уже юридической оценки и необходимых процедур», - сообщил ТАСС глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он напомнил, что биометрические данные в нашей стране уже используются для удостоверения личности, и должна быть ответственность за их фальсификацию – «тем более, благодаря им сегодня можно обеспечить перевод со счета на счет, транзакцию: получение денег, оплату услуг».

«Если у нас есть ответственность за подделку документа, удостоверяющего личность, если сегодня мы говорим о введении уголовной ответственности за подделку цифровой квалифицированной электронной подписи, то, очевидно, должна быть ответственность и за подделку биометрических данных», - подчеркнул Хинштейн.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось. что министерство внутренних дел России работает над созданием общего банка биометрических данных россиян, иностранцев и людей без гражданства, такая система должна появиться в нашей стране в течение трех лет.