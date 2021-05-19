Аналитик считает, что курс рубля может «взлететь» к концу 2021 года или началу 2022-го

Курс рубля может укрепиться до значений 2019 года ближе к концу текущего года или к началу 2022-го Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов считает, что курс рубля может укрепиться и достичь значений позапрошлого года к концу этого или началу следующего 2022 года. Правда, это случится при условии победы над пандемией коронавируса: тогда, по словам эксперта, взрывной рост российской валюте даст именно её сырьевая компонента, если не вмешается геополитика.

Он напомнил о сложных отношениях нашей страны с Евросоюзом и США, которые пока остаются важнейшими торговыми партерами России, отметив, что ухудшение ситуации может привести к очередному витку ослабления национальной валюты.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», - сказал Андрей Маслов в беседе с агентством «Прайм».

В целом, по его оценке, российская валюта стала в некотором роде аутсайдером среди прочих валют развивающихся стран из-за увеличения геополитической компоненты в составе рубля.

«Безусловно, как и другие валюты развивающихся стран, российский рубль — это рисковый актив, и то, что негативным образом влияет на мировую стабильность, отрицательно сказывается и на рубле», - добавил аналитик.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич в своем прогнозе предсказал снижение курса доллара до 60 рублей через несколько лет. Он пояснил, что колебания курсов валют во многом зависят от скорости восстановления экономики — как мировой, так и российской. По его мнению, ближайшие несколько лет будет повышенный спрос на сырьевые активы, в связи с чем увеличится и ВВП страны, однако ожидать, что он вырастет вдвое, не стоит.