Жителей нескольких регионов России предупредили об аномальной жаре

В Гидрометцентре предупредили россиян об аномальной жаре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей нескольких регионов России об аномальной погоде.

- В Тюмени сильные дымы от лесных пожаров, потому что антициклональная погода... Это настоящий летний антициклон умеренных широт. Центр его — над югом Урала и югом Западной Сибири. Аномалии температурные — 10-12 градусов, и так будет до конца недели. Антициклон стоит уже неделю... В принципе, это действительно "волна тепла", температура за 30 градусов, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он добавил, что пожарная опасность в лесах региона останется на уровне четвертого-пятого класса.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о наступлении жаркой погоды. По словам синоптика, на протяжении всей недели столбики термометров будут показывать отметки выше 30 градусов в Южном федеральном округе. Речь шла о Волгоградской и Астраханской областях, а также Республике Калмыкия.