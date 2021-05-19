Путин и Си Цзиньпин запустили строительство новых энергоблоков в КНР

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 19 мая, президент России Владимир Путин совместно с председателем Китая Си Цзиньпином по видео-конференц-связи старт строительства седьмого блока на Тяньваньской атомной электростанции и третьего блока АЭС «Сюйдапу» в КНР.

Российский лидер отметил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, и сегодня отношения двух стран вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.

Проекты строительства Тяньваньской АЭС и АЭС «Сюйдапу» в КНР реализует российская госкорпорация Росатом.

Ранее глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что в текущем году планируется залить «первый бетон» под седьмой блок Тяньваньской АЭС и третий блок АЭС «Сюйдапу», а уже на следующий год начать строительство восьмого блока Тяньваньской АЭС и четвертого блока АЭС «Сюйдапу».

Тяньваньская АЭС является самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск первого и второго энергоблоков состоялся в 2007 году. Третий и четвертый - были введены в коммерческую эксплуатацию в три года назад.