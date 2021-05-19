Кремль прокомментировал публикации об отмене санкций по "Северному потоку 2" Фото: REUTERS

Публикации о возможности отмены Вашингтоном санкций по проекту газопровода «Северный поток-2» позитивны, однако они обезличены, поэтому вряд ли их можно воспринимать как сигнал. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный», - сказал представитель Кремля, отметив, что такие сообщения гораздо лучше, чем читать заявления о том, что «грядут новые санкции».

Песков отмтеил, что материалы обезличены и об официальных планах говорить рано. «По крайней мере мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет», - добавил он.

Напомним, накануне портал Axios со ссылкой на источники, сообщила, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против оператора «Северного потока – 2» (Nord Stream AG).