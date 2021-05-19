Медведев допустил, что вакцинация от коронавируса может иногда быть обязательной

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать обязательный характер.

«Позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление … но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер», - заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 3/4: вакцинация правом».

При этом замглавы Совбеза отметил, что добровольность или обязательность вакцинации - вопрос соразмерности ценностей. По его словам, с одной стороны, речь идет о ценности отдельной жизни, а с другой - защита всего населения.

«На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы», - заявил он.

Медведев подчеркнул, что отрицательное мнение о вакцинации играет абсолютно деструктивную роль, и кроме того, оно разносится очень быстро в эпоху глобальных коммуникаций. «В этом плане наша общая задача - следить, чтобы такого рода процессы не переходили грань дозволенного, а в некоторых случаях просто вмешиваться в эти процессы», - добавил политик.

Он также заявил о необходимости активного международного сотрудничества для создания прочной правовой основы эффективной борьбы с коронавирусом, отметив, что тема COVID-19 стала основной составляющей информационной повестки для многих стран, превратившись либо в арену борьбы, либо в повод для сотрудничества.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что вакцинация от коронавируса в стране не будет обязательной. Кроме того, Всемирная Организация Здравоохранения также сообщала, что пока не видит необходимости делать вакцинацию от COVID-19 обязательной.