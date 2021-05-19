Спутники России и Японии пролетели всего в 200 метрах друг от друга Фото: Shutterstock

В ночь на среду, 19 мая, российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» номер 5 и японский исследовательский аппарат ASNARO прошли на орбите примерно в 200 метрах друг от друга. Об этом сообщила госкорпорация Роскосмос, где уточнили, что инцидентов во время сближения зафиксировано не было.

«По информации Главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, около 04:00 мск спутники "Канопус-В" № 5 и ASNARO сблизились на расстояние около 200 м, после чего траектории их полета снова разошлись», - говорится в заявлении госкорпорации.

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» был запущен в космос 27 декабря 2018 года. Отправился он на орбиту с космодрома Восточный. Японский спутник ASNARO был выведен в космос ракетой-носителем «Днепр» 6 ноября 2014 года.