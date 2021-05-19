Байден заявил, что уже 180 лет занимается политикой

Президент США Джо Байден посетил Центр электромобилей Форт-Руж в Дирборне Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден, выступая перед сотрудниками компании Ford в штате Мичиган, пошутил, что начал свою карьеру в парламенте США 180 лет назад. По словам Байдена, он был избран в американский Сенат примерно в 1841 году.

«Я стою здесь, потому что примерно 180 лет назад меня впервые избрали в сенат – меня избрал UAW (Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности)», – приводятся слова президента США на сайте Белого дома.

Собравшиеся ответили на шутку смехом и аплодисментами, отмечается в сообщении.

Байден напомнил, что в 2009 году, когда он работал в администрации экс-президента США Барака Обамы, автомобильная промышленность находилась в сильном упадке. Как заявил американский лидер, демократам удалось поднять автомобильную индустрию, установить стандарты топливной эффективности и «спасти» свыше милллиона рабочих мест.

Напомним, в марте Байден трижды споткнулся и упал на трапе при подъеме на борт №1. Кадры досадного инцидента, который в Белом доме объяснили ветреной погодой, попали в Сеть, где немедленно стали объектом шуток и насмешек, и падающий Байден мгновенно разошелся на мемы.