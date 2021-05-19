Единороссы подготовят 46 законопроектов для реализации Послания Путина

Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Для реализации инициатив, прозвучавших в Послании президента Владимира Путина, партия «Единая Россия» подготовит 46 законопроектов. Единороссы рассчитывают, что все они будут приняты в кратчайшие сроки. Об этом секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил 19 мая в ходе совещания главы государства с членами Правительства РФ.

По словам Турчака, члены партии подготовили план законодательного обеспечения, в котором указаны конкретные сроки исполнения и ответственные лица.

- План предусматривает подготовку 46 проектов федеральных законов. Сделаем всё, чтобы они были приняты в кратчайшие сроки и меры, которые были озвучены в Послании, заработали как можно скорее, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак отметил, что предложенные единороссами поправки уже одобрил Совет Федерации. В числе этих инициатив - оплата в полном размере больничного по уходу за ребенком родителям детей до 7 лет, а также назначение пособия неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. С 1 июля в России будет реализована еще одна инициатива партии: беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и вставшим на учет на раннем сроке, будут оказывать материальную поддержку. Как сообщает сайт «Единой России», новая выплата в среднем по регионам составит 6350 рублей.

Эксперты партии также подготовили законопроект о бесплатном подключении домов жителей России к газу. Планируется, что закон будет внесен на рассмотрение в Госдуму 19 мая. Сейчас единороссы совместно с главами регионов и Правительством России обсуждают условия, которые необходимо создать для того, чтобы в программе смогли принять участие все субъекты РФ. Президент Владимир Путин поддержал и предложение партии о запуске крупных инфраструктурных проектов в российских регионах.