Петр Налич заявил о высоких шансах Манижи на победу в «Евровидении- 2021» Фото: REUTERS

18 мая стартовал популярный песенный конкурс «Евровидение». Россию представляет певица Манижа. Девушка успешно выступила и получила путевку в финал.

Известный российский певец и композитор Петр Налич, который представлял Россию на конкурсе в 2010 году, заявил, что у девушки высокие шансы на победу.

- Манижа очень талантливая певица с прекрасным вкусом. Есть ли шанс победить? Шанс, конечно, есть. Почему ж его может не быть? Но надо ли? Спортивный азарт, конечно, присутствует, но главное ведь музыка и шоу, - комментирует исполнитель ФАН.

Теперь болеть за Манижу будем уже в финале 22 мая. Как сложится для певицы этот день, какие у неё шансы на евросмотре, и что ждёт Манижу в ближайший год, сайту kp.ru рассказала звёздный нумеролог Клара Кузденбаева.

- С 14 по 22 мая у Манижи идет полоса спада, - сразу предупредила эксперт. - Однако, не все так плохо. Манижа привыкла по жизни завышать планку, так будет и в этот раз. По моим прогнозам, она все-таки войдёт в тройку победителей.

В свое время нумеролог предсказала «бронзу» конкурса для Сергея Лазарева и попадание Полины Гагариной в тройку лидеров.