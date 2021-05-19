Финансовый аналитик объяснил, смягчат ли США санкции против «Северного потока-2»
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Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков прокомментировал новости, что Вашингтон может отменить санкции против «Северного потока - 2».
Эксперт уверен, если США решатся на такой шаг, то только для улучшения отношений со своими европейскими партнерами. Это не значит, что отношение к России как-то изменится.
Вашингтон все еще выступает против эксплуатации «Северного потока — 2» и в дальнейшем может пытаться мешать его работе.
- Запрет на строительство и запрет на финансирование «Северного потока – 2» не будут отменены. Эти ограничения были введены федеральным законом США. Но в Белом доме не будут вводить ограничений, которые могут затронуть напрямую европейцев. Байден не хочет существенного ухудшения отношений с Германией и другими европейскими странами, - отметил аналитик в беседе с ФАН.
Решение отменить санкции - это часть тактики кнута и пряника в отношении России.
Ранее Axios со ссылкой на источники в администрации американского президента Джо Байдена сообщил, что санкции против оператора "Северного потока - 2" (Nord Stream AG). могут быть отменены в ближайшее время.