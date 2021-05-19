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В мире19 мая 2021 20:21

Госдеп подтвердил, что США не будут вводить санкции против «Северного потока – 2»

Об этом Госдеп сообщил в докладе американскому Конгрессу
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдеп подтвердил, что США не будут вводить санкции против «Северного потока – 2»

Госдеп подтвердил, что США не будут вводить санкции против «Северного потока – 2»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский Государственный департамент в своем докладе Конгрессу подтвердил, что Соединенные Штаты не будут вводить санкции против трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 19 мая, пишет издание Bloomberg.

Напомним, сегодня издание Reuters сообщило, что администрация Штатов Джозефа Байдена снимет относящиеся к проекту санкции с компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее руководителя.